Berlusconi: Mattarella a presidente iracheno, grato per cordoglio

21 luglio 2021

- “Le sono profondamente grato per il cordoglio da lei espresso per la morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e per le vittime dell’alluvione in Romagna”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il colloquio con il presidente iracheno Abdul Latif Rashid, in visita di Stato in Italia. Il presidente Mattarella ha appreso la notizia della scomparsa del leader di Forza Italia poco prima dei colloqui con il presidente e la delegazione irachena. Da quanto si apprende, l’ufficio stampa del Quirinale diffonderà un comunicato sulla scomparsa di Berlusconi al termine dell’incontro con il presidente iracheno. (Rin)