Berlusconi: Ronzulli (Fi), perdo un pezzo della mia vita, un onore camminare al suo fianco

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Silvio Berlusconi è stato "un papà eccezionale, un figlio devoto, un leader politico come non ce ne saranno mai più. Questa notizia strappa il cuore e mi lascia impietrita dal dolore”. Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. “Perdo un pezzo della mia vita e un secondo padre. È stato un onore e un privilegio camminare al suo fianco. Addio, come l'ho sempre chiamata, Dottore", aggiunge Ronzulli. (Rin)