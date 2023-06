Berlusconi: Moles, dolore enorme, perdiamo un uomo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un dolore enorme". Lo afferma Giuseppe Moles, già sottosegretario all’Editoria, dopo aver appreso della scomparsa di Silvio Berlusconi. "È stato uno straordinario protagonista in tutti i settori, nel mondo imprenditoriale come in quello sportivo, ha cambiato la storia d’Italia, ed è stato leader indiscusso della scena politica italiana ed internazionale fin dalla sua discesa in campo - prosegue Moles in una nota -. Ha amato profondamente il suo partito, la sua creatura, così come il nostro Paese, e ha regalato a tutti noi il sogno di una vera rivoluzione liberale, senza mai smettere di combattere con coraggio e passione per questo obiettivo. Da grande statista ha dato tanto all’Italia senza risparmiarsi mai. Un uomo dalle mille qualità, un uomo gentile e generoso con il quale ho collaborato fin dal ‘94. 30 anni di impegno politico con lui. Lascia un vuoto incolmabile. Mi mancherà molto. Ai suoi cari rivolgo le mie più sentite e sincere condoglianze". (Com)