Cina: saranno installate turbine di produzione nazionale in Tibet

- Due turbine a impulso sviluppate a livello nazionale, ciascuna con una capacità massima di 500 megawatt, saranno installate presso la stazione idroelettrica di Datang Zala, nella regione autonoma del Tibet della Cina sud-occidentale.China Datang Corporation Ltd., organizzatore della squadra di ricerca e sviluppo delle turbine, ne ha dato annuncio venerdì, in occasione di un evento che ha portato avanti il progetto.Sviluppate in modo indipendente dalla Cina, le turbine possono utilizzare al meglio l'alta colonna d'acqua sul fiume Yuqu, dove sorge la centrale elettrica.La costruzione della sezione principale della stazione idroelettrica di Datang Zala è iniziata venerdì.La centrale dovrebbe entrare in funzione nel 2028.Ha una capacità installata totale di 1,015 milioni di kilowatt e una capacità di generazione di energia annua progettata in 3,946 miliardi di kilowattora.Una volta completata, potrà far risparmiare 1,3 milioni di tonnellate di carbone standard ogni anno e ridurre le emissioni di anidride carbonica di 3,42 milioni di tonnellate. (Xin)