- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica dell'Iraq, Abdul Rashid Latif, in visita di Stato in Italia. E' quanto si legge in una nota del Quirinale. Era presente il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.(Rin)