Armenia-Russia: Pashinyan, nostre relazioni hanno raggiunto un nuovo livello qualitativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Armenia e Russia hanno raggiunto negli ultimi trent’anni un nuovo livello qualitativo. Lo ha affermato il premier armeno, Nikol Pashinyan, in una lettera di congratulazioni inviata all’omologo russo, Vladimir Putin, in occasione della Giornata della Russia. “Le storiche e collaudate relazioni tra Armenia e Russia hanno raggiungo un nuovo livello qualitativo nel corso degli ultimi trent’anni. Il partenariato attivo sulle questioni dell’agenzia regionale e internazionale evidenzia la nostra intenzione comune di approfondire i rapporti reciprocamente vantaggiosi”, ha spiegato Pashinyan nella lettera. “Sono certo che Armenia e Russia continueranno a sviluppare progressivamente la cooperazione in vari settori”, ha aggiunto il premier armeno. In una lettera separata all’omologo russo Mikhail Mishustin, Pashinyan ha ribadito che le relazioni tra i due Paesi “vengono dal profondo della storia” e che “preservare la forte amicizia e fratellanza ereditata è un incrollabile dovere”.(Rum)