Berlusconi: FI Fvg, perdiamo un leader unico, responsabilità di proseguire suo percorso

21 luglio 2021

- Orgogliosi, oggi più che mai, di fare parte di Forza Italia. "Silvio Berlusconi ha scritto la storia del nostro Paese e ha saputo interpretare un ruolo strategico e fondamentale anche a livello internazionale. Perdiamo un leader unico, un uomo di formidabile carisma e capace di centrare risultati inimmaginabili a ogni livello, sia come imprenditore che come politico”. Lo afferma in una nota il gruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, insieme a tutto il team regionale e alla coordinatrice Sandra Savino, esprimendo "dolore profondo per una notizia che non avremmo mai voluto ricevere". "Silvio Berlusconi - prosegue la nota - è stato un visionario, capace di anticipare scenari e di governare dinamiche che nessuno poteva neanche immaginare. Le nostre più vere e sincere condoglianze - conclude il gruppo regionale di FI - vanno alla famiglia e ai suoi cari. Oggi esce di scena un gigante e noi abbiamo la responsabilità di proseguire il percorso che lui ha indicato”. (Frt)