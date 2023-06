Berlusconi: Polverini (FI), sua scomparsa lascia vuoto incolmabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Silvio Berlusconi “lascia un vuoto incolmabile nella politica italiana ed internazionale ed il commosso ricordo che viene espresso nei messaggi che giungono da tutte le parti del mondo ne sono testimonianza”. Lo ha dichiarato la già presidente della regione Lazio e parlamentare di Forza Italia Renata Polverini. “Io voglio però ricordare Berlusconi per la sua grande umanità, per gli slanci di generosità, spesso anonima, verso le tante persone in difficoltà che gli si rivolgevano; una umanità che ha portato anche nella politica nonostante spesso non fosse ricambiato neppure da chi aveva beneficiato della sua discesa in campo”, ha proseguito. “Voglio sperare che tutti gli italiani gli rendano gli onori che merita, mentre rivolgo un pensiero e le mie più sentite condoglianze alla famiglia che è stata il punto di riferimento costante della sua lunga, bella, piena e avventurosa vita", ha concluso Polverini. (Rin)