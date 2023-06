Sardegna: nasce Fondazione Cammino Francescano, aderiscono 8 comuni sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un’ulteriore tappa del progetto di valorizzazione e promozione del turismo dei cammini e degli itinerari spirituali, attraverso il quale vogliamo valorizzare, sotto il profilo storico, culturale, naturalistico, religioso e identitario, le località caratterizzate dalla presenza dei francescani e dei siti importanti per la storia del francescanesimo nell’Isola. Vogliamo offrire un’esperienza intima e autentica alla scoperta di luoghi unici dal punto di vista culturale e spirituale, a contatto con le comunità”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, che, questa mattina, ha partecipato (in videoconferenza) all’incontro nel cineteatro di Laconi, dove è stato sottoscritto l’atto istituivo della Fondazione “Cammino francescano in Sardegna”, che si occuperà della gestione e della promozione del percorso francescano nell’Isola. (segue) (Rsc)