Sardegna: domani presentazione risultati progetto Foodss.2

- L’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, e la direttrice dell’Aspal, Maika Aversano, presenteranno domani, martedì 13 giugno, alle 10.45 nella sala Aspal Huawei della ex Manifattura a Cagliari, i risultati del progetto “FOODSS.2 – Cibo, Imprenditorialità e occupazione tra Corea del Sud e Sardegna”. Lo faranno durante l’evento conclusivo del progetto in cui si farà il punto sui risultati ottenuti in un anno di lavoro: dagli scambi formativi tra studenti sardi e coreani, alla promozione delle eccellenze enogastronomiche della Sardegna, dalle relazioni intessuti con la Corea del Sud, alle nuove opportunità di lavoro e sviluppo in ambito transnazionale. All’incontro saranno presenti anche i rappresentanti della Coi Accademia Enogastronomica che ha seguito il progetto, del CRP, delle aziende e degli allievi che hanno partecipato all’iniziativa. (Rsc)