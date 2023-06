Myanmar: prevista per oggi conclusione mandato inviata speciale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noeleen Heyzer, inviata speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, concluderà il suo incarico oggi, 18 mesi dopo la sua nomina. Il portavoce dell’Onu Stephane Dujarric lo ha annunciato il 31 maggio, aggiungendo i ringraziamenti del segretario generale Antonio Guterres per “gli sforzi indefessi in favore della pace e del popolo del Myanmar”. Non è stato detto niente in merito a un nuovo incarico. Heyzer, una sociologa di Singapore, è stata nominata proprio da Guterres nell’ottobre del 2021. Lo scorso agosto ha visitato il Myanmar e ha incontrato il capo del governo militare, generale Min Aung Hlaing, e altri ufficiali delle forze armate, una decisione contestata dalle opposizioni come una forma di legittimazione della giunta che ha preso il potere con il golpe del primo febbraio 2021. L’inviata ha successivamente rifiutato di visitare nuovamente il Myanmar in seguito al rifiuto del governo militare di consentirle un incontro con la consigliera di Stato deposta, Aung San Suu Kyi, arrestata, accusata di vari reati, processata a porte chiuse e condannata a complessivi 33 anni di carcere. (segue) (Res)