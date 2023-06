Myanmar: prevista per oggi conclusione mandato inviata speciale Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 giugno Heyzer – l’ultimo suo impegno di rilievo – ha incontrato a Ginevra il ministro degli Esteri della giunta, Zin Mar Aung, che – a quanto si legge in un comunicato dell’Onu – ha espresso apprezzamento per il suo approccio focalizzato sull’ascolto. L’inviata speciale ha ribadito la richiesta del segretario Guterres di liberare immediatamente tutti i prigionieri detenuti arbitrariamente, compresi Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint, e di non compromettere le istituzioni e i processi democratici. Heyzer ha espresso sostegno all’idea di un’unione federale democratica e ha esortato tutte le parti ad astenersi dalla violenza. Infine ha auspicato che l’Onu continui a dare il suo sostegno vitale al popolo birmano insieme all’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). (Res)