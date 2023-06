© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco meno di un anno dalle elezioni regionali in Piemonte il governatore Alberto Cirio ha aperto ad una sua possibile ricandidatura. "Sono a disposizione della coalizione" ha affermato l'attuale presidente della Regione in quota centrodestra, che però non ha ancora escluso la prospettiva Europea: "Ma sempre con la priorità di essere a servizio del Piemonte", ha concluso. (Rpi)