Roma: Corbucci (Pd), dopo 10 anni di chiusura riapre stazione ferroviaria Val D'Ala

- A Roma "dopo quasi 10 anni d'inattività oggi finalmente riapre la stazione ferroviaria di Val d'Ala che consentirà di raggiunger la stazione Tiburtina in soli sei minuti". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico, e presidente della commissione Roma Capitale, Riccardo Corbucci. "Trenitalia ha programmato dodici collegamenti tra andata e ritorno dal lunedì al venerdì e sei il sabato - prosegue -. Una notizia molto positiva e tanto attesa dai residenti del quartiere di Conca D'Oro-Nuovo Salario e da tutti i cittadini del Municipio Roma III che avranno di nuovo a disposizione un collegamento con la stazione Tiburtina e uno snodo fondamentale per raggiungere Tivoli e Avezzano grazie ai treni della FL2 Roma che circoleranno sulla linea. Il Municipio III, nel corso di questi anni, ha continuato a lavorare, in collaborazione con il dipartimento Mobilità, alla realizzazione di una serie d'interventi per favorire lo scambio intermodale tra bus e treno e migliorare l'accessibilità". (segue) (Com)