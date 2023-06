Roma: Corbucci (Pd), dopo 10 anni di chiusura riapre stazione ferroviaria Val D'Ala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'attesa della riattivazione, infatti, sono stati introdotti nelle vicinanze della stazione dei nuovi capolinea delle linee Atac 83 (val Sabbia-Partigiani), 311 (val Sabbia-Rebibbia), 336 (Val D'Ala-Quarrata) - aggiunge Corbucci -. Inoltre, i lavori attualmente in corso per la ciclovia delle Valli stanno riqualificando gli accessi alla stazione connettendola alla rete ciclabile locale. Nel prossimo futuro sarà importante l'impegno di Rfi per potenziare le corse e rendere il servizio più adeguato alle esigenze dei cittadini e quindi più frequentato", conclude. (Com)