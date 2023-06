Ucraina: ministro Ambiente, persa 72 per cento acqua contenuta in diga Nova Kakhovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha perso il 72 per cento dell'acqua contenuta nel bacino idrico di Nova Kakhovka dopo la distruzione della diga avvenuta la scorsa settimana. Lo ha affermato il ministro della Protezione ambientale e delle risorse naturali dell'Ucraina Ruslan Strelets in onda sul canale televisivo "Glad". "L'Ucraina ha effettivamente perso il 72 per cento dell'acqua del bacino, pari a 14 chilometri cubi di acqua. Permettetemi di ricordarvi che 18 chilometri cubi è il volume totale dell'acqua che è stata immagazzinata e potrebbe essere potenzialmente utilizzata nel bacino idrico di Kakhovka", ha detto Strelets. (Kiu)