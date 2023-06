Sardegna: Gdf Nuoro, scoperti 5 milioni di euro nascosti in paradiso fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Militari del Gruppo Nuoro della Guardia di Finanza hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore della Baronia che aveva nascosto, dal 2013 al 2021, in Lichtenstein (paese incluso nella cosiddetta Black List), ingenti somme di denaro poi reinvestite in attività finanziarie. L’indagine si è conclusa con la constatazione di una base imponibile sconosciuta al Fisco di oltre 5 milioni di euro. L’attività è stata avviata a seguito dell’approfondimento di una segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio conseguente ad un bonifico di oltre due milioni di euro che l’imprenditore, in un’unica soluzione, ha effettuato dal Paese estero verso il proprio conto corrente italiano. L’elevato tenore di vita dell’imprenditore in questione, riscontrato nel corso delle preliminari attività investigative risultato incongruo con redditi dichiarati ed il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero, hanno fatto scattare immediatamente i controlli. (segue) (Rsc)