Scuola: Valditara su maturità, l'orale non sarà interrogazione classica

- "Mi rivolgo direttamente ai ragazzi: dovete affrontare questo esame di Stato molto serenamente. Voi troverete nella vostra commissione i vostri docenti, i vostri insegnanti, che vi conoscono molto bene e sapranno rappresentare perfettamente quello che voi valete. Ho dato disposizione agli ispettori, che si rivolgeranno direttamente ai commissari, perché questo colloquio venga vissuto con estrema serenità. I commissari esterni vorranno semplicemente affrontare con voi una riflessione, una narrazione che avrà per oggetto in particolare ciò che avete assimilato riguardo ai contenuti, specie dell'ultimo anno". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione dell’ottava puntata della video rubrica "Il ministro risponde", sul canale YouTube del dicastero. "Non sarà un'interrogazione classica, sulle singole discipline, anche se ovviamente dovete ricordarvi le nozioni fondamentali che avete appreso - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Ma sarà anche un dialogo, un colloquio che vi consentirà di far emergere dei collegamenti. Tutto il discorso dell'interdisciplinarietà è molto importante. Ma la chiave di questo orale, di questo colloquio è la serenità. Il messaggio che deve essere dato ai commissari, sia interni che esterni, è di affrontare questo confronto con voi con la massima serenità". (Rin)