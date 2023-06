Roma: minacce e violenze sui genitori, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 18enne e un 32enne romani sono stati arrestati a Roma perché gravemente indiziati del reato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri del comando provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, sono intervenuti ieri pomeriggio in via di Boccea dove erano state segnalate, da alcuni abitanti del posto, urla di aiuto di un uomo e di una donna. Sul posto, i militari hanno sentito marito e moglie, i quali hanno denunciato che, poco prima, il loro figlio 18enne, per futili motivi, li aveva minacciati con una pistola scacciacani e aveva percosso il padre. Il giovane è stato fermato e trovato in possesso della pistola, una scacciacani modello Glock Gap calibro 8, che è stata sequestrata. L'arrestato è stato tradotto presso il carcere di Regina Coeli. (segue) (Rer)