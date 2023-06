Roma: minacce e violenze sui genitori, due arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In serata, invece, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Roma Casilina sono intervenuti in un’abitazione in via Casilina, zona Torpignattara, su richiesta di una mamma romana, invalida, che ha denunciato di essere stata minacciata dal figlio, 32enne, che pretendeva denaro necessario all’acquisto di stupefacente. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha opposto resistenza cercando di aggredire i militari con calci e pugni e minacciando la madre. Dagli accertamenti dei militari sono emerse pregresse denunce della vittima per episodi dello stesso tipo e per questo il figlio è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Entrambi gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma e, per il 18enne è stato disposto il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico mentre per il 32enne si è in attesa della convalida dell’arresto. (Rer)