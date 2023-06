Viabilità: Aspi, su A4 dalle 21 del 15 giugno chiuso allacciamento A51

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 giugno, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A51 Tangenziale est di Milano, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Bologna. In alternativa si consiglia di uscire sulla A4 alla stazione di Agrate Brianza, al km 146+000, seguire le indicazioni per A51 lungo la viabilità ordinaria ed entrare sulla Tangenziale est di Milano a Cernusco sul Naviglio. (Com)