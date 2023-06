Siria: ministro Esteri visita sede ambasciata a Riad in vista della sua riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e degli Espatriati della Siria, Faisal al Miqdad, ha visitato questa mattina la sede dell’ambasciata di Damasco a Riad, in Arabia Saudita, informandosi dello stato dei preparativi per la sua riapertura. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale “Sana”, citando un comunicato stampa diffuso dal ministero degli Esteri siriano sul suo profilo Twitter ufficiale. In particolare, Miqdad ha esortato ad accelerare i tempi per la ripresa della fornitura dei servizi consolari per i cittadini siriani che vivono in Arabia Saudita. Il capo della diplomazia di Damasco, alla guida di una delegazione di rappresentanti delle autorità siriane, era giunto ieri a Riad su invito dell’omologo saudita, Faisal bin Farhan, per prendere parte alla seconda riunione ministeriale degli Stati arabi e delle isole del Pacifico, iniziata ieri. (Res)