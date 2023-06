Piemonte: aggressione omofoba contro l'ex segretario regionale del Pd Furia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la prima aggressione verbale omofoba in pubblico della mia vita. Lo scrive su Facebook l'ex segretario del Partito Democratico Piemonte Paolo Furia. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio al Planetario di Pino Torinese da parte di una coppia con un neonato e alcuni amici. "Nel cinema, per lo spettacolo, il neonato ha cominciato a piangere. Dopo un certo tempo in cui il piccolo piangeva senza consolazione, Samu (il marito di Furia) si è girato e gentilmente ha chiesto se potevano uscire per sentire lo spettacolo, ed è partito un finimondo: questo padre tamarro, sarà stato nostro coetaneo, ha cominciato a urlarci addosso varie cose, davanti a tutti, delle quali quelle che mi sono rimaste più impresse sono 'froci di merda', 'vi lamentate solo perché voi tanto di bambini non ne potete avere', e poi le classiche minacce 'venite fuori che la sistemiamo noi', inviti a prenderci a botte etc.". (segue) (Rpi)