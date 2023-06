© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario dei Dem Piemontesi ha deciso di non denunciare la vicenda ma sottolinea che "purtroppo l‘omofobia esiste ancora, è diffusa e in alcuni ambienti o con alcune persone ci vuole pochissimo per scatenarla. È anche possibile che questa situazione stia aggravandosi poco alla volta per via del clima culturale regressivo della stagione che stiamo vivendo", conclude. (Rpi)