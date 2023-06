© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia rimane una destinazione di investimenti per il Regno Unito. Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini, durante la settima conferenza "Equity and Debt, investment in Italy", sottolineando l'importante cooperazione tra Italia e Regno Unito nei settori economico e scientifico, ma anche nei settori manifatturiero e high-tech. (Rel)