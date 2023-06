© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'Ucraina hanno bombardato una base militare russa nell'est del Paese sotto occupazione di Mosca. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, aggiungendo che l'attacco è avvenuto nel fine settimana in una zona non meglio precisata. Per il bombardamento l'esercito ucraino potrebbe aver impiegato uno o più lanciarazzi multipli M142 Himars ricevuti dagli Stati Uniti. (Geb)