Etiopia: processo di pace, presidente regione Tigrè in visita nella regione degli Amhara

- Il presidente dell'amministrazione ad interim del Tigrè ed ex portavoce del Fronte di liberazione (Tplf) Getachew Reda è stato in visita ufficiale a Bahir Dar, capoluogo della regione degli Amhara, dove ha incontrato le autorità locali. La visita, osservano i media regionali, è la prima di un alto funzionario tigrino nella regione dalla firma dell'accordo di pace avvenuta a Pretoria lo scorso 2 novembre e segna un importante passo nel processo di riconciliazione avviato dalle parti che sono state in conflitto per oltre due anni. Un incontro quanto più significativo dal momento che durante la guerra le forze amhara si sono schierate con decisione al fianco dell'esercito federale etiope del premier Abiy Ahmed, contro i "ribelli" tigrini. A Bahir Dar Reda ha incontrato il presidente della regione, Yilkal Kefaleha, con il quale ha avuto uno scambio definito proficuo da entrambe le parti, che hanno espresso la loro volontà di pace. Prima di partire per questo viaggio Reda ha a sua volta ricevuto a Macallè il sindaco di Addis Abeba, Adanech Abiebie, che ha posto la prima pietra per una scuola secondaria che sarà costruita nel capoluogo tigrino con fondi della capitale federale. (Res)