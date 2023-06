Pd: Speranza, uniti si può battere la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha traghettato i compagni di Art.1 dentro il Pd e si spoglia del ruolo di segretario "per entrare in punta di piedi nel nuovo Pd e senza chiedere nulla", Roberto Speranza. Per farlo ha riportato la sinistra in una fabbrica, la ex Wirhlpool ed ha reso omaggio a Guglielmo Epifani, proiettando un video del suo ultimo discorso con la voce strozzata, proprio in quella fabbrica. Allora, dopo sei anni il ritorno a casa. "Per me - spiega alla "Stampa" - in queste primarie è nato un nuovo Pd, prima grazie alla fase costituente e all'approvazione del Manifesto del nuovo Pd e poi con l'elezione di una giovane donna alla guida del partito, che ha suscitato fiducia e speranza da parte di tanti che fino a poco prima non si fidavano della politica e dei partiti della sinistra". Archiviato il Pd renziano: "Il problema non è di una persona, è sbagliato ridurre la questione ai personalismi, qui il tema vero è che la sinistra a livello europeo e mondiale ha assunto una chiave di lettura troppo ottimista della globalizzazione e dei suoi effetti soprattutto sui più deboli. E così abbiamo smesso di interpretare le paure e la richiesta di protezione di chi è ai margini e magari ha perso il lavoro: quando si sono voltati dalla nostra parte troppo spesso non ci hanno trovato. Su questo, c'è bisogno di una rottura con il passato". (segue) (Res)