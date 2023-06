Pd: Speranza, uniti si può battere la destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il popolo di centrosinistra - continua l'ex ministro - contro i pronostici, ha scelto più radicalità nella questione sociale, la difesa di sanità e scuola pubblica e dell'ambiente. Ora, la sua forza è questa carica di cambiamento. Credo sia il nostro valore aggiunto. Il manifesto del nuovo Pd ha cambiato la costituzione formale del partito, l'elezione di Elly quella materiale, l'identità sostanziale". La nuova segretaria è stata eletta da tre mesi e "per giudicare il suo lavoro ci vorrà tempo, ben oltre le europee: Ma dico questo: nel rispetto del pluralismo lei va sostenuta con forza, per la carica di cambiamento che interpreta e per la fiducia che riscontra. Nel Pd ci sono tante posizioni ed è una ricchezza: sono felice di esserci anche io e spero che nessuno vada via. Il tema è battere la destra, io ho fatto una scelta unitaria prima di tutto per questo. Meglio non perdere nessuno", ha concluso Speranza. (Res)