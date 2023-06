Pnrr: Toti, serve certezza sulle capacità di spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Fitto ha ragione, bisogna conoscere l'effettiva capacità di spesa delle singole regioni per evitare soldi a pioggia e dare risorse a chi sa davvero spenderli". Lo ha detto in una intervista alla "Stampa" il governatore ligure Giovanni Toti, che condivide le mosse del governo sul Pnrr, uno strumento "meritorio ma in alcune parti anche velleitario e intriso di retorica ambientalista". Il ministro ha spiegato che i soldi del Pnrr andranno alle Regioni solo dinanzi a un elenco di obiettivi precisi e un cronoprogramma. "Non è la prima volta che il governo gestisce i fondi europei in modo coordinato. Anzi, in passato ci sono stati esempi di gestione molto più stringente e centralizzata della programmazione, come ai tempi della cabina di regia del governo Gentiloni. Poi c'è un secondo tema". "I risultati della precedente programmazione - ricorda il governatore - hanno portato a spendere circa la metà dei soldi che si potevano impiegare". (segue) (Res)