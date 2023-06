Pnrr: Toti, serve certezza sulle capacità di spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo pensa di spostare alcuni progetti su strumenti che hanno tempi di rendicontazione più lunghi. "Il governo ci chiede quali progetti sono cantierabili nei prossimi mesi, quali possono essere completati nel 2026, in modo da utilizzare le risorse del Pnrr, e quali hanno come orizzonte il 2029, in modo da farli entrare nella programmazione dei Fondi di coesione e sviluppo. È un sistema efficiente, che va nella direzione che ho sempre auspicato: non soldi a pioggia, ma risorse a chi sa spenderle". Però Fitto dice anche che bisognava discutere di modifiche al Pnrr due anni fa, ai tempi del governo Draghi che Toti sosteneva: "Il Pnrr è meritorio ma per certi versi velleitario. Non finanzia nulla che riguarda la gomma, in un continente che al 70 per cento si muove così. È un piano molto avanzato ma risente di una certa retorica ambientalista, la stessa che porta l'Ue a voler eliminare le auto con motore termico in pochi anni. Su questo il governo Draghi, ma anche il precedente o l'attuale, non aveva molte frecce al suo arco", ha concluso Toti. (Res)