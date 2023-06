Iran: Consiglio cooperazione Golfo chiede di partecipare ai negoziati sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) ha chiesto di poter partecipare ai negoziati internazionali sul programma nucleare dell’Iran. La richiesta è contenuta nella dichiarazione congiunta rilasciata ieri al termine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi membri del Ccg, a Riad, come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Nella dichiarazione, infatti, i capi della diplomazia degli Stati del Golfo hanno sottolineato l’importanza per il mondo arabo e per la Lega araba di “serrare le fila” per promuovere la stabilità e la prosperità in Medio Oriente. A tale scopo, il Ccg ha manifestato la volontà di prendere parte a “tutti i negoziati e gli incontri regionali e internazionali riguardanti le relazioni con l’Iran, il programma nucleare iraniano e, in generale, tutte le questioni di sicurezza” che riguardano la regione mediorientale. Il consiglio, inoltre, ha condannato l’occupazione iraniana di tre isole formalmente appartenenti agli Emirati Arabi Uniti, Abu Musa e le due isole Tunb (Tunb al Kubra e Tunb al Sughra), occupate dalla Marina imperiale iraniana nel 1971, a seguito del ritiro delle Forze armate britanniche dallo Stretto di Hormuz. (Res)