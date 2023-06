Regno Unito: azione legale contro ministero Interno per migranti minorenni scomparsi da hotel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sistemare i minori non accompagnati negli alberghi gestiti dal ministero dell'Interno è "illegale". È quanto ha dichiarato l'ente di beneficenza Ecpat Uk, che ha lanciato un'azione legale contro il governo britannico dopo la scomparsa di centinaia di giovani migranti che abitavano in tali alberghi. In totale, più di 400 minori non accompagnati sono scomparsi dagli hotel gestiti dal ministero dell'Interno. Di questi, 154 risultano ancora dispersi. Come riporta il quotidiano "The Guardian", l'azione legale sostiene che il ministero dell'Interno non ha "alcuna autorità" per collocare i minori non accompagnati negli hotel per richiedenti asilo, definendola una "pratica pericolosa". (Rel)