Regno Unito: proposta legge darà a polizia "quasi totale discrezionalità" su quali proteste vietare

- Alla polizia britannica potrebbe essere concessa "discrezione quasi totale" su quali proteste pubbliche vietare se il governo dovesse approvare le modifiche al regime nazionale di ordine pubblico. È quanto ha dichiarato l'avvocato per i diritti umani di Doughty Street Chambers, Adam Wagner, secondo cui la nuova legislazione autorizzerà la polizia a imporre condizioni - tra cui la modifica di orari, luoghi e percorsi e l'imposizione di restrizioni sul rumore - alle proteste che ritengono "possano" causare interruzioni "più che minori". Come riporta il quotidiano "The Guardian", secondo Wagner, un atto di protesta tipico come una marcia pacifica a cui partecipano centinaia di persone, chiudendo strade e bloccando il traffico, sarebbe "senza dubbio" considerato un grave disturbo ai sensi delle modifiche proposte. "Questo potrebbe dare alla polizia una discrezionalità molto più ampia, quasi totale, su quali manifestazioni o assemblee potrebbero essere soggette a condizioni", ha aggiunto l'avvocato. (Rel)