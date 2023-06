Sardegna: insularità, ok da presidenti regioni insulari a istituzione task force interistituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto il via libera di tutti i Presidenti delle Regioni insulari - Corsica (Francia), Isole Baleari (Spagna), Creta e Isole Ionie (Grecia), e del Ministro per gli Affari di Gozo del Governo di Malta – la dichiarazione politica per l’istituzione di una task force inter-istituzionale per i diritti delle Isole di cui è stato promotore il Presidente della Regione, Christian Solinas, che ora l’ha portata all’attenzione dei vertici delle Istituzioni europee. L’obiettivo è porre la dimensione insulare al centro del dibattito istituzionale e dei principali documenti programmatici della UE. Richiamando la recente risoluzione del Parlamento europeo, e sulla base delle interlocuzioni avviate per portare il tema insulare nell'agenda dei lavori del Consiglio dell’Unione europea durante l’imminente presidenza di turno spagnola che inizierà il 1° luglio, il Presidente Solinas si è rivolto ai vertici delle istituzioni della UE per chiedere sostanziale attenzione ai temi sollevati e il sostegno alle richieste avanzate. “La Regione Sardegna è impegnata in un lavoro continuato, deciso e costante che punta a dare voce alle Isole e ottenere, a livello europeo, politiche adeguate che tengano conto delle esigenze e dei diritti dei territori”, ha detto il presidente. (segue) (Rsc)