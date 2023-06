Sardegna: insularità, ok da presidenti regioni insulari a istituzione task force interistituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l’iniziativa regionale che ora è arrivata sul tavolo dei vertici delle Istituzioni Ue, mira a “istituzionalizzare” la questione insulare nelle politiche europee attraverso l’istituzione di una task force inter-istituzionale composta da rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Comitato delle Regioni e del Comitato economico e sociale. L’obiettivo, in sostanza, è dare un assetto di governance all'interno della Commissione europea che tenga conto delle realtà insulari e favorisca l’integrazione della dimensione insulare nei documenti di studio realizzati dalle istituzioni UE che preparano i processi di formulazione delle politiche europee. “In Europa mancano dispositivi giuridici specifici in grado di recepire e tradurre in fatti concreti le esigenze dei cittadini delle regioni insulari, oltre 20 milioni di cittadini che distribuiti in ben 13 Stati membri rappresentano il 5 per cento della popolazione europea – ha proseguito il presidente Solinas - Manca un approccio strategico per affrontare i problemi strutturali derivanti dalla discontinuità territoriale dal continente, che impattano significativamente sulle condizioni economiche dei cittadini e delle imprese dei nostri territori”. (segue) (Rsc)