Sardegna: insularità, ok da presidenti regioni insulari a istituzione task force interistituzionali (4)

- Da diversi anni la Regione è impegnata a promuovere a Bruxelles l’attuazione del principio di insularità nelle politiche e nella legislazione della UE, che ha trovato pochi mesi fa uno storico riconoscimento nell’ambito del dispositivo europeo che regolamenterà la decarbonizzazione del trasporto marittimo, ottenendo esenzioni all’applicazione della normativa europea che permetteranno di evitare rincari nelle tariffe per le rotte oggetto di oneri di servizio pubblico che operano nei collegamenti da e per la Sardegna. Per la prima volta è stata quindi applicata una sorta di ‘clausola di insularità’ in un settore di importanza strategica per le imprese e le famiglie sarde, come ha sottolineato il Presidente Solinas a marzo subito dopo l’accordo sulla proposta di regolamento europeo sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (il FuelEU Maritime) che per la Sardegna prevede appunto esenzioni temporanee per le rotte Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Olbia. (Rsc)