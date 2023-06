Ue: editoriale di sette ministri su "Politico", utilizzare voto a maggioranza nelle decisioni di politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario un maggiore utilizzo del voto a maggioranza qualificata nelle decisioni sulla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea. E’ quanto si legge in un editoriale pubblicato su “Politico” e scritto da sette ministri degli Esteri europei: la tedesca Annalena Baerbock, la belga Hadja Lahbib, l’omologo del Lussemburgo Jean Asselborn, il capo della diplomazia olandese Wopke Hoekstra, il romeno Bogdan Aurescu, la slovena Tanja Fajon e lo spagnolo José Manuel Albares Bueno. “Vogliamo andare oltre le vecchie linee di demarcazione tra coloro che sono a favore di un processo decisionale più maggioritario e coloro che vi si oppongono. Non stiamo sostenendo modifiche al trattato, né prevediamo un lungo dibattito accademico”, si legge nell’articolo dei sette ministri. “Quello che attualmente proponiamo è un approccio pragmatico, che si concentri solo sulle questioni della politica estera e di sicurezza dell'Ue e utilizzi le disposizioni già integrate nel Trattato in un modo più flessibile che può funzionare per tutti”, prosegue l’editoriale. In primo luogo, i sette ministri suggeriscono “un maggiore uso di ‘astensioni costruttive’”. “Gli Stati membri hanno già iniziato a utilizzare questa opzione semplice ma molto efficace, che consente comunque l'approvazione di una decisione, vale a dire non opponendosi e quindi non impedendo agli altri 26 membri di andare avanti”. In secondo luogo, i ministri firmatari dell’articolo propongono “di mettere alla prova pratica il voto a maggioranza qualificata. Alcuni settori della politica estera dell'Ue consentono già il processo decisionale a maggioranza qualificata” e si cita come esempio la decisione del Consiglio, all’unanimità, di istituire una missione civile dell'Ue: “I termini operativi di tale missione potrebbero essere decisi a maggioranza qualificata. Analogamente, potremmo applicare il voto a maggioranza qualificata quando decidiamo sulla base delle posizioni comuni dell'Ue nei forum internazionali sui diritti umani”. (segue) (Beb)