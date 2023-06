Ue: editoriale di sette ministri su "Politico", utilizzare voto a maggioranza nelle decisioni di politica estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, i ministri dei sette Paesi membri propongono di “costruire ponti o, nel gergo dell'Ue, passerelle. Attraverso la clausola passerella (…) il Consiglio può già decidere — all'unanimità — di rendere le decisioni a maggioranza qualificata la procedura standard in particolari settori di politica estera. Suggeriamo di esplorare questo ‘ponte’ anche in aree ben definite all'interno della politica estera e di sicurezza comune. Comprendendo la reticenza e le preoccupazioni di alcuni Paesi sull'utilizzo del voto a maggioranza qualificata nella politica estera dell'Ue, i sette ministri ribadiscono che “la ricerca del consenso è, e rimarrà, al centro del nostro Dna europeo perché vedere il mondo da angolazioni diverse ed essere aperti a compromessi costruttivi è un vantaggio”. Si sottolinea, inoltre, la possibilità di “invocare il freno di emergenza (…) per vitali e dichiarati motivi di politica nazionale”. In questi tempi difficili, conclude l’editoriale, “ci battiamo per un'Ue che sia un attore capace, efficace e decisivo, che protegga la libertà, la sicurezza e la prosperità dei suoi cittadini. L'Ue è sempre riuscita ad andare avanti nei momenti difficili. Ora, ancora una volta, è il momento di agire”. (Beb)