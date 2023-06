Siria: colpite due basi militari della Turchia vicino Aleppo, nel nord-ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due basi militari delle Forze armate della Turchia nella campagna di Aleppo, nel nord-ovest della Siria, sono state colpite ieri da mortai provenienti dalle regioni controllate dalle Forze democratiche siriane (Sdf). Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Secondo Sohr, dieci mortai hanno colpito ieri la base militare turca di Kaljabrin, mentre un’altra decina si è abbattuta su un’altra base militare di Ankara, situata nei pressi del posto di confine di Bab al Salama. In entrambi i casi non sono state segnalate vittime né danni materiali. Immediata la risposta della Turchia, la cui artiglieria, in collaborazione con gruppi armati siriani affiliati ad Ankara, ha bombardato diversi centri urbani nelle aree controllate dalle Sdf e dalle Forze armate governative di Damasco, in particolare Tel Refaat, Abin, Kashtaar, Maraanaz, Tatimrash, Al Malkiya, Soghanka e Herasha, tutte nel governatorato di Aleppo. (Res)