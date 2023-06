Scozia: premier Yousaf esortato a sospendere Sturgeon dopo arresto per indagini su finanze Snp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro scozzese, Humza Yousaf, è stato esortato a sospendere l'ex premier Nicola Sturgeon dal Partito nazionale scozzese (Snp) dopo il suo arresto. La polizia ha annunciato ieri che Sturgeon è stata arrestata per essere interrogata "come sospettata" nell'ambito di un'inchiesta su una presunta donazione di 600 mila sterline (circa 702 mila euro) per un secondo referendum sull'indipendenza che però non si è mai svolto. Dopo essere stata interrogata dagli investigatori per sette ore, è stata successivamente rilasciata senza accuse da parte dellla polizia. Tuttavia, sulla scia del suo arresto, vari parlamentari scozzesi hanno chiesto che l'ex prima ministra fosse sospesa dal Partito. (Rel)