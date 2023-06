Montenegro: elezioni, Europa Now (Pes) primo partito con il 25,6 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni parlamentari straordinarie tenutesi ieri in Montenegro, secondo gli ultimi dati preliminari del Centro per il monitoraggio e la ricerca montenegrino (CeMi) sulla base del 99 per cento delle schede scrutinate, il movimento Europa Now (Pes) di Milojko Spajic ha ottenuto il 25,6 per cento dei voti e risulta il primo partito in termini di consensi. A seguire con il 23,8 per cento la coalizione Zajedno composta dal Partito democratico dei socialisti (Dps), dai Socialdemocratici (Sd), dall'Unione democratica degli albanesi (Dua) e dal Partito liberale (Lp) con capogruppo Danijel Zivkovic, quindi la coalizione Per il Futuro del Montenegro tra Nuova democrazia serba (Nds), Partito democratico del popolo e Partito dei lavoratori con capogruppo Milan Knezevic con il 14,8 per cento e quella composta dal Movimento cittadino Ura del premier Dritan Abazovic e dal capogruppo dei Democratici (Ds) Aleksa Besic sotto il nome di Hrabro se broji con il 12,3 per cento. (segue) (Seb)