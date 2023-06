Montenegro: elezioni, Europa Now (Pes) primo partito con il 25,6 per cento dei voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista Jasno je, partito che rappresenta i bosniaci con capogruppo Ervin Ibrahimovic, ha ottenuto invece il 6,9 per cento e la coalizione Za tebe formata dal Partito socialista popolare (Snp) e da Demos il 3,3 per cento. Sempre secondo le ultime proiezioni, anche il Forum albanese-Besa, l'Alleanza albanese e l'Iniziativa civica che rappresenta i croati (Hgi) sarebbero attualmente rappresentati in parlamento. Al di sotto della soglia di sbarramento del 3 per cento ci sono invece il partito Pravda za sve di Vladimir Leposavic e il Partito socialdemocratico Sdp-Per la nostra casa di Nikola Djuraskovic. L'affluenza alle urne alle elezioni parlamentari straordinarie di ieri è stata del 56,6 per cento, il dato più basso dal 2009 a oggi. In lizza 15 tra partiti politici e coalizioni per 81 seggi parlamentari. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale (Dik), 542.468 i cittadini avevano diritto di voto. I seggi sono stati aperti dalle 7 alle 20. (Seb)