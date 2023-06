Regno Unito: sondaggio, cala la fiducia delle imprese statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende statunitensi continuano a perdere fiducia nel Regno Unito come meta in cui investire a causa della Brexit, dell'aumento delle tasse sulle imprese e di un anno di intense turbolenze politiche. È quanto emerge da un sondaggio condotto su 56 imprese statunitensi operanti nel Regno Unito per BritishAmerican Business, l'associazione commerciale transatlantica, ha mostrato che la fiducia nel Regno Unito è in calo per il terzo anno consecutivo. Ripreso dal quotidiano "Financial Times", il sondaggio dimostra che su una scala da 1 a 10, il rating medio di fiducia tra le società statunitensi è sceso quest'anno a 6,5 dal 7,3 del 2022. (Rel)