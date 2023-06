Francia: in 40 per cento delle case di riposo sospetti di truffe a danni degli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 40 per cento delle case di riposo in Francia sono sospettate di truffa ai danni degli anziani. È quanto emerge da uno studio effettuato dalla Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (Dgccrf). Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Figaro", tra tre le truffe più comuni di cono quelle riguardanti i servizi fatturati, dove si nota una comunicazione imprecisa. Dall'indagine emerge anche che molte strutture si presentano come istituti sanitari senza esserlo realmente. (Frp)