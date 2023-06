Siria: Amministrazione autonoma, al via i processi contro sospetti miliziani Stato Islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione autonoma curda del nord della Siria, nota anche come Rojava, ha annunciato l’avvio dei processi presso i “tribunali del popolo” ai danni di migliaia di sospetti miliziani dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is), catturati a seguito della caduta dell’autoproclamato “califfato” nella regione e finora trattenuti “in modo trasparente ed equo”. Lo ha riferito ieri l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, precisando che lo scorso sabato le autorità del Rojava hanno motivato tale decisione con “l’assenza di una risposta da parte della comunità internazionale agli appelli dell’Amministrazione per il rientro degli accusati nei Paesi di provenienza”. I processi, hanno assicurato le autorità curde, saranno “aperti, equi e trasparenti” e si svolgeranno “in conformità con il diritto internazionale e con la legislazione nazionale in materia di terrorismo, in modo tale da preservare i diritti dei querelanti, ossia delle vittime e delle loro famiglie”. Le autorità del Rojava, inoltre, hanno chiarito che ciò “non significa che l’Amministrazione abbia cambiato opinione sulla necessità di istituire un tribunale internazionale sul fascicolo relativo allo Stato islamico”. Un responsabile dell’Amministrazione, Bedran Jiya Kurd, ha definito l’avvio dei processi come “un passo significativo nell’impegno per combattere il terrorismo e ottenere giustizia”. (Res)