Cultura: dal primo luglio si paga per il Pantheon e si va da Roma a Pompei in treno

- Dal primo luglio si pagherà un biglietto da 5 euro per poter visitare il Pantheon a Roma. Per i giovani fino a 25 anni il costo sarà limitato a 2 euro L'accesso resterà gratuito per i fedeli che prenderanno parte alle funzioni religiose e per le categorie a cui, anche in altri siti museali italiani, è garantito l'ingresso libero. Gli introti andranno al 30 per cento alla Diocesi di Roma e al 70 per cento al ministero della Cultura, il quale siglerà un accordo con il Campidoglio per riconoscere al Comune di Roma la quota parte per i servizi di sua competenza: dalla pulizia alla sicurezza di piazza della Rotonda. L'annuncio della data d'avvio dello sbigliettamento è arrivato ieri dal ministro Gennaro Sangiuliano. Nel corso di un evento, Sangiuliano ha fatto anche sapere che dal 16 luglio prossimo sarà attivata la tratta ferroviaria diretta da Roma a Pompei. L'iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con Ferrovie dello Stato. "Ci sarà un treno che parte da Roma diretto alla stazione e agli scavi di Pompei, e un treno di ritorno", ha chiarito San Giuliano. E durante il viaggio "si potrà guardare un video che racconta la storia di Pompei, dall'eruzione ai grandi scavi che iniziarono con i Borbone. Si potrà anche acquistare insieme il biglietto per il treno e quello per l'accesso agli scavi", ha aggiunto.(Rer)