Energia: l'Oman diventerà uno dei maggiori esportatori mondiali di idrogeno

- L’Oman si appresta a diventare uno dei maggiori Paesi esportatori di idrogeno al mondo. Lo ha annunciato un rapporto congiunto diffuso ieri dal ministero dell’Energia e delle Risorse minerarie dell’Oman e dall’Agenzia internazionale dell’energia. Il testo, citato dal portale di informazione del Golfo “Al Khaleej Online”, è stato pubblicato dopo l’incontro, tenuto ieri a Parigi, tra una delegazione di Mascate, guidata dal ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie, Salem bin Nasser al Aufi, e i rappresentanti dell’Agenzia internazionale per l’energia. Il rapporto illustra a grandi linee i piani del Sultanato dell’Oman nel settore delle energie rinnovabili, in particolare quello che dovrebbe rendere il Paese, entro il 2030, uno dei massimi esportatori mondiali di idrogeno. Nel testo, si passano in rassegna il potenziale di competitività dell’Oman, che ha destinato ai nuovi progetti per la produzione di idrogeno verde una superficie di oltre 50.000 metri quadri nei governatorati di Al Wusta e Dhofar e di 15.000 metri quadrati negli altri governatorati del Paese. Tali progetti dovrebbero fornire all’Oman una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate di idrogeno verde di qui al 2030 e di circa otto milioni di tonnellate entro il 2050, grazie a investimenti dal valore complessivo di 140 miliardi di dollari. (Res)