Rifiuti: Gualtieri, a Roma non c'è nessuna emergenza

- Non siamo di fronte a nessuna emergenza rifiuti a Roma. "Ho solo detto che mi dispiaceva che in alcune zone c'erano stati dei problemi per alcuni giorni. Ho visto che alcuni giornali stamattina hanno ingigantito. Penso sia sempre corretto quando delle cose non vanno al meglio, ma vorrei tranquillizzare che non siamo di fronte a nessuna emergenza rifiuti. Siamo solo in un processo di miglioramento e trasformazione del sistema di raccolta che quando affronta dei nodi, può determinare dei contraccolpi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato questa mattina a Radio24, chiarendo alcune dichiarazioni rilasciate ieri. (Rer)