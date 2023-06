Russia-Moldova: ex presidente Dodon, relazioni bilaterali miglioreranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è un partner strategico per la Moldova, nonostante questo sia il periodo più difficile nelle relazioni bilaterali. Lo ha detto all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti” l'ex presidente moldavo Igor Dodon. "La Russia è un nostro partner strategico. Quello che sta accadendo ora è il periodo peggiore delle nostre relazioni. Sfortunatamente, non sono mai cadute così in basso. Ma so che sia il popolo russo che quello moldavo vogliono essere amici. Sono sicuro che noi tornerà a esserci un buon partenariato tra i nostri Paesi", ha affermato Dodon.(Rum)